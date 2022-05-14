Asgari ücrete temmuzda ne kadar zam gelecek? Asgari ücret temmuzda ne kadar?

2022 Ocak ayından geçerli olmak üzere 2022 yılı asgari ücret net 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücrete yapılan 50 oranındaki zam vatandaşları mutlu ederken, açıklanan yüksek enflasyon sonrası vatandaşların alım gücü düşünce temmuzda asgari ücrete zam olur mu? Asgari ücrete temmuzda zam var mı? soruları sorulmaya başlandı. AK Parti’den yapılan açıklamalarda asgari ücrete temmuzda zam sinyali yorumlarına neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vatandaşları enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik demeçleri sonrası milyonlarca çalışan gözünü temmuz ayındaki zamlara çevirdi. Asgari ücretliyi sevindirecen son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den gedi.

Temmuzda asgari ücrete zam var mı?

Bakan Vedat Bilgin, "Bunlara karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Dolayısıyla önümüzde temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece çalışanlarımızın mı? Kamu çalışanları, memurlar, işçilerimizle değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var. Onları da koruyacağız. Onlara karşı da sorumluluğumuz var." dedi. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." dedi.

2022 asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi halinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirten uzmanlara göre, yeni asgari ücret son verilere göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir. Buna hesaba göre, yeni asgari ücret 5 bin 100 TL'ye ulaşabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da"Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" demişti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" ifadelerini kullanmıştı.