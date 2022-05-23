Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında maaşlarına bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısındaydı. Peki, asgari ücrete ek zam kararı var mı?

Asgari ücrete temmuz zammı var mı kabine toplantısı kararı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon rakamlarına karşı vatandaşların ezdirilmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayat pahalılığı başta olmak üzere çektiğimiz sıkıntıların farkındayız. Türkiye bu durumu hak etmiyor. Bugüne kadar bu ülkenin her sıkıntısını biz çözdüysek, yine biz çözeriz. Geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz, kazanımlarından taviz vermek yerine hedeflere doğru daha hızlı yol alıyoruz. Hayat pahalılığının yükünü azaltacağız. Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır” dedi.