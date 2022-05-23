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Ekonomi Asgari ücrete temmuz zammı var mı kabine toplantısı kararı:
Ekonomi

Asgari ücrete temmuz zammı var mı kabine toplantısı kararı:

Milyonlarca asgari ücretli çalışan enflasyon sebebiyle maaşlarına bu yıl ilk kez temmuz ayında bir zam uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısındaydı. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret temmuz ayı zammı ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2022-05-23 20:42:00 -
Asgari ücrete temmuz zammı var mı kabine toplantısı kararı:

Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında maaşlarına bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısındaydı. Peki, asgari ücrete ek zam kararı var mı?

Asgari ücrete temmuz zammı var mı kabine toplantısı kararı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon rakamlarına karşı vatandaşların ezdirilmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayat pahalılığı başta olmak üzere çektiğimiz sıkıntıların farkındayız. Türkiye bu durumu hak etmiyor. Bugüne kadar bu ülkenin her sıkıntısını biz çözdüysek, yine biz çözeriz. Geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz, kazanımlarından taviz vermek yerine hedeflere doğru daha hızlı yol alıyoruz. Hayat pahalılığının yükünü azaltacağız. Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır” dedi.

 

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