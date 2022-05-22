Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört önemli toplantı yapıyor ve bir sonraki yıl için asgari ücret zam oranını belirliyor. 2022 yılı için asgari ücrete tarihi bir zam yapıldı. Yüzde 50'lik zam asgari ücretli çalışanların yüzünü güldürdü ancak enflasyon sebebiyle milyonlarca çalışan emekli ve memurlar gibi kendilerine de temmuz ayında bir zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, asgari ücrete zam olur mu son durum!

Asgari ücrete temmuz ayında zam var mı? Asgari ücret ne kadar olur?

Geçtiğimiz günlerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların merak ettiği zam çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde. Temmuzda yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.

Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret zam çalışmalarına ilişkin değerlendirme yaptı. Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise son kabine toplantısında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade etmişti. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğü gelen haberler arasında. Asgari ücret zam çalışmalarına ilişkin güncem bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.