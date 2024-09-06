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Ekonomi Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP'nin ardından yeni tahmin
Ekonomi

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP'nin ardından yeni tahmin

Yeniakit Publisher
2024-09-06 11:36:00 -
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP'nin ardından yeni tahmin

Dün gerçekleştirilen Orta Vadeli Program toplantısında yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkartıldı. Enflasyon tahmininde yaşanan güncelleme sonrası ocak ayında yapılacak zamlar için ise ekonomistler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretlinin ocak ayında ne kadar zam alacağını tahmin etti.

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Orta Vadeli Program toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini revize ederek yüzde 33'ten yüzde 41,5 olarak düzenlenmişti.

Enflasyonda yaşanan bu revize sonrası ekonomistler, OVP'ye dayanarak asgari ücret için tahminlerini paylaşmaya başladı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon oranlarına Merkez Bankası'nın tahminlerine dayanarak 2025 ocak ayı asgari ücret ve emekli maaşı zammı tahminini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Erdursun, 2025 yılında asgari ücretin 20 bin liraya çıkabileceğini öngördü ve şu ifadeleri kullandı: "Orta Vadeli Programa göre 2024 Enflasyon beklentisi %41.5 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine %13.5, Memur ve Memur Emeklilerine %10 Enflasyon farkı çıkar! 2025 Enflasyon beklentisine göre Asgari Ücrete artış yapılırsa (OVP 2025 Enflasyon Hedefi %17.5) Asgari Ücret 20.000₺ olur!"

EMEKLİLER İÇİN DE TAHMİNİ PAYLAŞTI!

Erdursun, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2025 yılı zammının yüzde 13,5, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10 olacağını belirtti. Bu oranlar, OVP’nin yıl sonu enflasyon hedeflerine göre şekillenecek.

BU TAHMİN İLK DEĞİL

OVP sonrası canlı yayında Ekonomist yazar Şeref Oğuz, asgari ücrete gelecek zammı tekrar hesaplamıştı. Oğuz, hesaplamaları sonrası asgari ücretin 2025 yılı ocak ayında 20 bin TL olabileceğini ifade etmişti.

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