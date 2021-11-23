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Ekonomi Asgari ücrete ekstra destek mi var?
Ekonomi

Asgari ücrete ekstra destek mi var?

Asgari ücret ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından “Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz” dedi. Bu açıklamanın ardından asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ne kadarlık destek ödemelerinin yapılabileceğini araştırmaya başladı. Asgari ücrete ne kadar destek ödemesi yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 11:26:00 -
Asgari ücrete ekstra destek mi var?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni yılda maaşlarına iyi bir zam yapılmasını umut ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve destek ödemelerine ilişkin konuştu. Peki, asgari ücrete ne kadarlık destek eklenecek?

Asgari ücrete ekstra destek mi var?

Milyonların gözü kulağı asgari ücret zam oranında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

28 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yer alan torba yasaya göre, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği verilmeye başlanmıştı. Bu destek Finansman İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyordu. Bakan Bilgin bu konu içinse, "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

Çalışana verilecek olan desteğin nereden karşılanacağına ilişkin ise Bilgin, “Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" ifadelerini kullandı.

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