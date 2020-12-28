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Ekonomi Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ 2 bin 68,319 TL'nin içinde mi?
Ekonomi

Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ 2 bin 68,319 TL'nin içinde mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında asgari ücret 2021 zammı belli oldu. asgari ücret bekar bir işçiye net 2 bin 68,319 TL, brüt 3 bin 577 TL olarak açıklandı. Peki net 2 bin 68,319 TL asgari ücrete AGİ dahil mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:57:00 - 2020-12-28 13:58:15
Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ 2 bin 68,319 TL'nin içinde mi?

AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapan ve asgari ücret tutarını ayrı olarak almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. 

Asgari ücretle birlikte hesaplanan AGİ, asgari ücretin içinde veriliyor. Asgari ücretten maaş alanlar AGİ ücretini ekstra ayrı olarak alamaz. Asgari ücret 2021 yılı brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ tablosu aşağıdadır:

2021 AGİ ne kadar?

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

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