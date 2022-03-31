Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır.’ dedi.

Erdoğan asgari ücrete ikinci zam konusunda şu ifadeleri kullandı: “Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağı konusunda," Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Asgari ücret zammında olağanüstü koşullar neler?

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda olağanüstü koşullar neler olduğunu vatandaşlar da merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır" dedi. Olağanüstü şartlar ise aynen 20 Aralık öncesi olduğu gibi dolar kurunun bir hayli yükselmesi, enflasyon rakamlarını hayli yüksek çıkması, petrol fiyatlarının rekorlara koşması gibi durumlar olağanüstü koşullara örnek gösterilebilir.

Asgari ücret nasıl belirlenir?