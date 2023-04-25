Asgari ücret zammında bomba rakam ortaya çıktı! O tutarı aşabilir

Asgari ücrete temmuz ayında zam gelmesiyle ücretin 10 bin ila 11 bin 500 lira arasında olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ara zammın seçim öncesi değil, temmuz ayında geleceğini açıklamıştı.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret için haziran ayında yeniden komisyonun toplanması bekleniyor.

Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üç aylık enflasyon yüzde 12'yi geçmişti. 3 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyonuyla 4 aylık rakam da netleşecek.

11 bin lirayı aşabilir

Yüzde 20'nin üzerinde gelebilecek 6 aylık enflasyona göre artışın da yüzde 20 - 30 arasında olması bekleniyor.

Bu orandaki artışla net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak.

Rakamın 10 bin lira ile 11.500 TL arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.