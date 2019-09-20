0553 313 94 23

Asgari ücret zammı | Asgari ücret ne kadar avans yatar 2019

Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışanın yakından ilgilendiren asgari ücret zammı oldukça önemli. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılına ilişkin %26,05 'lık artış yaparak asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL, aylık net 2.020,90 TL, günlük brüt 85,28 TL olarak açıklanmıştı. 2020 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? sorularını sorgulamaya başladı. Avans ödenmesi zorunlu mu? İşte asgari ücret ve AGİ'ye ilişkin detaylar.

20 Eylül 2019 Cuma 21:14
Asgari ücret zammı | Asgari ücret ne kadar avans yatar 2019

Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışanın yakından ilgilendiren asgari ücret zammı oldukça önemli. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılına ilişkin %26,05 'lık artış yaparak asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL, aylık net 2.020,90 TL, günlük brüt 85,28 TL olarak açıklanmıştı. 2020 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? sorularını sorgulamaya başladı. Avans ödenmesi zorunlu mu? İşte asgari ücret ve AGİ'ye ilişkin detaylar.

Kanunlarımızda ücret avansına dair olumlu yada olumsuz herhangi bir şart yoktur. İşçi ile işverenin karşılıklı olarak birbirlerine duydukları güvene bağlı olarak işveren işçisine dilediği kadar ücret avansı verebilir.

Asgari ücret ne kadar oldu 2019?

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Asgari ücret ile birlikte AGİ ne kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ nasıl hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır. Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

Asgari Ücret nasıl hesaplanır?

Asgari ücret, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde “günlük” olarak belirlenmektedir. Günlük hesap üzerinden de “Aylık” ve “Saat” ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücret net hesaplanıp, brüt olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 21:14
  1. Asgari ücret ile birlikte AGİ ne kadar?
  2. AGİ nasıl hesaplanır?
  3. Asgari Ücret nasıl hesaplanır?
  4. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak
  5. Asgari ücret ne kadar avans yatar 2019
  6. 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci Sisi'yi tedirgin eden çağrı!
    1. Darbeci Sisi'yi tedirgin eden çağrı!
    2. Galatasaray'ın rakibi Real Madrid..
    3. Burak Yılmaz'dan Beşiktaşlılara kötü..
    4. Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert..
    5. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    6. Kaçak akaryakıt satan markete operasyon!
    7. Erdoğan'dan sürpriz davet! "Ben de..
    8. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    9. Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor
    10. Trump'tan 'İran'a girmeyerek, büyük..
    11. Yarın hava nasıl olacak?
    12. Katil İsrail askerleri Gazze sınırında..
    13. Yenilenebilir enerjiye yatırım artacak
    14. Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti
    15. Trump'tan casus Brunson teşekkürü
    16. Leyla Aydemir davasında flaş gelişme:..
    17. Cehennem ateşinin yakıcılık oranı..
    18. Asgari ücret zammı | Asgari ücret ne..
    19. Öldüğünde bedenini saracak kefen..
    20. 3600 gelecek mi? 3600 ek gösterge..
    21. İsviçre'den getirilen Medeni Kanun,..
    22. CHP'li Tuncay Özkan fena rezil oldu!..
    23. Cam kırığı nasıl temizlenir?
    24. İslam'a inanların sayısı yüzde 15 arttı
    25. Af ne zaman çıkacak son dakika tarih..
    26. Ayaklarda yanma hissi neden olur?
    27. 300 bin TL ödüllü Gri kategoride..
    28. CHP'den Galatasaray'a büyük ayıp!..
    29. Erdoğan'dan tepki: Ne demek arena?
    30. Aselsan üretti! Mini zeplin için sınır..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler