Asgari ücret zammı 2022 son dakika asgari ücret ne kadar olacak? ilk zam oranı geldi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücret ve 2022 AGİ tutaranı belirlemek üzere toplanacak. 2021 yılı asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2022 asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmekte. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı yaparak asgari ücreti belirlemekte. Tespit Komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ilk haftası yaparken son toplantısını ise aralık ayının son haftasında yapmakta. Asgari ücret zammı da komisyonun bu son toplantısında belli olmakta. 2022 asgari ücret zammı ile ilgili ilk haberler gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" demesi 2022 asgari ücret zammı için beklentileri artırdı.

Asgari ücret zammı 2022 için ilk telif geldi

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, koronavirüs sürecinde tüm sektörler durma noktasına gelirken, üretimin devam ettiğini ve hatta ihracata rekor kırıldığını dile getirdi. Arslan, bunun işçiler sayesinde olduğunu ve bu açıdan işverenden daha cömert olmalarını beklediklerini ifade etti. Mahut Arslan, enflasyonun üzerinde bir zam talebinde bulunacakları da sözlerile ekledi.

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olur?

Sabah’tan Faruk Erdem 2022 asgari ücret zam tahminine ilişkin olarak şunları söyledi: “Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacaktır.

2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

2022 asgari ücret ne kadar artacak?

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 kuruşa çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz”

2021 asgari ücret tablosu

BRÜT ASGARİ ÜCRET: 3.577,50

NET ASGARİ ÜCRET: (BEKAR ÇOCUKSUZ): 2.825,90

NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN): 2.879,57

NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+1 ÇOCUKLU): 2.919,81

NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+2 ÇOCUKLU): 2.960,06

NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+3 ÇOCUKLU): 3.013,72