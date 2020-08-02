Asgari ücret zammı 2021 asgari ücret ne kadar olacak

2020 yılı için asgari ücret tutarı net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını açıklamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. Bakan ayrıca "İşletmelere 75 lira asgari ücret desteği sağlayacağız" demişti. 2020 yılında 2.324 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2020? Sorusu milyonlarca çalışan tarafından sorgulanırken 2020 yılında asgari ücretin 2500 TL olması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar?

2020 asgari ücret bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL