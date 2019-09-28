Asgari ücret zammı 2020 asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? sorusu ekim ayına gireceğimiz şu günlerde en çok merak edilen konuların başında gelmekte. 2019 yılı asgari ücreti net olarak 2020 TL olarak, brüt olarak ise 2558 TL olarak açıklanmıştı. Asgari ücret zammı geçen yıl yüzde 26,05 oranında olmuştu. Asgari ücretle çalışanlar milyonlarca vatandaş, 2020 asgari ücreti merak ediyor. Peki asgari ücret zammı 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılı asgari ücreti brüt 2558 TL, net asgari ücreti ise 2020 TL olarak açıklamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre % 26,05 oranında bir artış yapıldı, 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,90 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Asgari ücret 2019

Brüt Ücret: 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı: 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,64 TL

Gelir Vergisi: 326,20 TL

Damga Vergisi19,42 TL

Kesintiler Toplamı: 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,88 TL

Net asgari ücret: 2.020,90 TL

AGİ ne kadar oldu?

Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak?

2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin tespiti için en önemli etkenlerden biri enflasyon rakamları olmakta. Geçtiğimiz yıl enflasyon yüksek gelmiş ve TÜFE 10.73 seviyesinde gelmişti. Bu yıl ise açıklanan beklenti anketinde TÜFE 'nin 8,52 olarak verildi. 2020 yılına yaşlaştığımız şu günlerde milyonlarca asgari ücret çalışanın 2020’de asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmekte. 2020 asgari ücretin enflasyon rakamları dikkate alınarak tespit edilmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada 10,73 'lük TÜFE 'ye göre yüzde 25 zam gelmiş, 8,52 'lik TÜFE'ye göre de yüzde 19-20 oranında bir zam geleceği bildirildi. 2020 asgari ücret zammı için, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yüzde 20'lik bir zam yapması durumunda asgari ücretin 2020 yılında 2400 TL civarında olması tahmin edilmekte.

Asgari ücret nasıl belirlenir, kimler katılır?

Asgari ücret yönetmeliği kapsamında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Daire Başkanı

Devlet Planlama Teşkilatı

Hazine Müsteşarlığı temsilcisi

5 farklı işçi kuruluşundan temsilciler (bünyesinde en çok işçi bulunduranlar), 5 farklı işveren kuruluşundan temsilciler (bünyesinde en çok işveren bulunduranlar)

Şeklinde 15 kişilik bir kurulun toplanması sonucunda ilgili yıla ait istatistikler incelenerek, asgari ücret belirlenmektedir. Öncelikle günlük olarak belirlenen asgari tutar, 30 ile çarpılarak aylık asgari ücret belirlenmektedir. Bu hesaplama sonrasında ortaya çıkan tutar brüt asgari ücrettir.

Asgari ücret kesintileri neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu primleri

Asgari geçim indirimi

İşsizlik sigorta fonu

Damga vergisi kesintisi

Gelir vergisi oranları ile ilgili kesintiler yapılır ve net asgari ücret ortaya çıkar.

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