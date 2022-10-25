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Ekonomi Asgari ücret zam tahmini? Asgari ücret ne kadar olur 2023
Ekonomi

Asgari ücret zam tahmini? Asgari ücret ne kadar olur 2023

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Bu sene asgari ücret ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-25 09:57:00 -
Asgari ücret zam tahmini? Asgari ücret ne kadar olur 2023

2023 yılına kısa bir süre kala milyonlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam gelir?

Asgari ücret zam tahmini? Asgari ücret ne kadar olur 2023

Milyonların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Son olarak asgari ücret zam oranına ilişkin bir tahmin geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, tv100'de katıldığı canlı yayında konuştu. Konar, "Bazı otoriteler yüzde 90 civarı beklenti yapıyor. Belki de ilk defa benden duyacaksınız ama asgari ücretli arkadaşlarımızı sevindirecek bir rakam üzerinde onay alındığını düşünüyorum. Ben asgari ücretin ocak ayı içerisinde 5 bin 500 liradan 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum. Asgari ücret için yeterli bir rakam değil. İşverenlerimizin sırtına çok büyük bir yük. Hükümetimizin elini taşın altına koyacağına ve işverene büyük oranda destek getireceğine ve asgari ücretin 10 bin lira olacağını tahmin ediyorum" dedi.

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