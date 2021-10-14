Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört önemli toplantı yapıyor ve maaşlara uygulanacak zam oranını kararlaştırıyor. Yıl sonuna yaklaşılırken asgari ücrete ne kadarlık bir zam yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, zam talepleri belli oldu mu?

Asgari ücret zam oranı son durum

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Hak-İş zam talepleri konusunda açıklama yaptı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan , pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" dedi.