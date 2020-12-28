Asgari ücret zam brüt net son dakika belirlendi!

Asgari ücret zammı için 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık’ta ücüncü toplantısını ise 22 Aralık’ta yaptı. Asgari ücret brüt, net zammı ile 2021 AGİ bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu, evli eşi çalışmayan 4 çocuklu, evli eşi çalışmayan 5 çocuklu, evli eşi çalışan, evli eşi çalışan 1 çocuklu, evli eşi çalışan 2 çocuklu, evli eşi çalışan 3 çocuklu, evli eşi çalışan 4 çocuklu ve evli eşi çalışan 5 çocuklu çalışanın Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacağı belli olacak.

2021 asgari ücret açıklandı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde bugün saat 10.30'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık etti. Asgari ücretin belirlendiği öğrenilirken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un bunu basın toplantısıyla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesapladı.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak. Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor. 2021 yılı asgari ücret bugün yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısıda resmi olarak açıklanacak.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini söylemişti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2021 yılı asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini açıklamıştı. Açıklamada, "Üç işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020'de ortaklaştığımız 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi hariç net ne kadar?

Türk-İş'in kasım ayı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırının 2 bin 517 lira, yoksulluk sınırının 8 bin 198 lira olduğuna dikkati çeken Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "Milyonlarca asgari ücretli, geçim şartlarını iyileştirecek bir zam oranı beklentisinde. Yeni asgari ücret rakamı çalışanların beklentilerini hayal kırıklığına dönüştürmeyecek bir seviyede olmalı." değerlendirmesinde bulundu. Alemdar, "Asgari ücret üzerindeki vergilerin tamamı kaldırılmalı, ücretliler için damga vergisi uygulamasından vazgeçilmelidir. Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi hariç ve net açıklanmalı. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik benzeri kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret, açıklanan bu net ücretin altına düşmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

AGİ ne kadar?

TÜİK'in yüzde 20 zam teklifi sonrası asgari ücret AGİ oranları da belli oldu. Bekar için AGİ 220,73 TL iken 2021 AGİ bekar için 264,87, evli eşi çalışmayanın AGİSİ 264,87 TL’den 317,84 TL’ye, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ’si 357,57 TL’ye çıkacak.

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 450,27 TL

Evli eşi çalışan AGİ 264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,27 TL