Asgari ücret ve emekli maaşı zammı: Tüm veriler o rakama işaret ediyor!

Asgari ücret 2024 birkaç gün içerisinde belli olacak. Öte yandan emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için de 10 günden az bir zaman kaldı. Bakan Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası kalıcı refah artışı için çalışmalarını sürdürüyor. Asgari ücret ve emekli maaşı zammı refah payı ile belirlenecek. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak? Tüm veriler o rakama işaret ediyor...

Asgari ücret, emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor. Ocak maaş zamları için memur zam oranı referans değer olacak. Asgari ücret 3. toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Daha sonra ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Asgari ücret zammının belli olması sonrası sıra emekli ve memur zammına gelecek.

2024 OCAK MAAŞ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ

Asgari ücret, emekli kök maaş zammı, memur maaş artışları ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 4 düzenleme yapılacak. Milyonların merak ettiği maaş zammı takvimi netleşti:

Asgari ücret 31 Aralık öncesi belli olacak. 29 Aralık Cuma günü saat 13:00'dan önce açıklanması bekleniyor.

6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak ve refah payı hariç emekli kök maaş ve memur maaş zammı belli olcak.

15 Ocak 2024 öncesi emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için Meclis onayı gerekiyor.

DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLADI: ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM DÖNEMİ

Aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi. Veriler özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor. Bu nedenle asgari ücret üzerinde tek zam formülü üzerinde duruluyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu. Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti. TCMB'nin 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 37,76 olarak dikkat çekiyor.

MEMUR ZAM ORANI, ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN REFERANS OLACAK

Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi.

Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak. Bu rakamın hem asgari ücret hem de emekli kök maaş zammı için referans değer olması bekleniyor. Yeni asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının üzerinde refah payı ile belirlenecek.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN BAKAN ŞİMŞEK BÜTÇEYİ ZORLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışı için hedefi belirledi. Bakan Şimşek maaş zamlarında yapılacak artışlarla sürdürülebilir refahın sağlanabilmesi için tek haneli enflasyonun şart olduğunu vurguladı. Bu nedenle sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikalarıyla adımlar atılıyor.

Öte yandan refah payının yanında emekli zammı için de seyyanen artış ve kademeli zam formülü de masada yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Bütçenin el verdiği doğrultuda gerekli adımlar atılacak. Burada 'ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünü minimize edecek optimal seviye belirlenecek.

Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil 16 milyon emekli bulunuyor. Çalışan sayısı da yaklaşık 32 milyon seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle Bakan Şimşek ince eleyip sık dokuyor.