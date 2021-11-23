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Ekonomi Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Ekonomi

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret ayın kaçında açıklanacak? Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret zammı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:58:00 -
Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Her sene olduğu gibi yılsonunda gözler asgari ücret zam oranına çevrildi. Asgari ücrete yönelik beklentiler ise yapılan açıklamalar doğrultusunda bir hayli yüksek. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceğini duyurdu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ oranı açıklanacak.

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