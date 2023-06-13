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Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplanıyor
Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplanıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-13 08:32:00 -
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 14.00'te, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere toplanacak.

Milyonlarca çalışan asgari ücret ara zammını merakla bekliyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç ise bugün başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Saat 14.00'te başlayacak

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren toplantı, saat 14.00'te başlayacak.
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Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş.

Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Tahminlere göre 500 dolar bandında olacak

3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak.

Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak “Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz.” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplanıyor

Yüzde ihtimalleri

Şu an 8 bin 506 lira olan asgari ücretin, 500 dolar seviyesine yükseltilmesi yani yüzde 25’in üstünde bir artışla 11 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Tahminlere göre; yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak.

Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL.

Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak.

Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.

Zam oranı yüzde 37 olabilir

Asgari ücrette “500 dolar” hedefinin tutturulması için yüzde 37’lik bir zamma ihtiyaç var.

Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklamasını yapmıştı.

Memurlar Meclis'i bekliyor

Öte yandan memurların gözü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin Temmuz ayında Meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor.

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