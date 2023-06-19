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Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı
Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı

Yeniakit Publisher
2023-06-19 11:29:00 - 2023-06-19 11:57:57
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Saat 10.00’da başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

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