Asgari ücret temmuz ek zammı bugün mü belli olacak? Temmuz asgari ücret zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası gözler temmuz asgari ücret zam oranında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı açıklamaların ardından asgari ücrete ara zam için yapılan çalışmalarda son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ek zammı belirlemek için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) saat 14.00'da toplantıya davet etti.

Asgari ücrete ne kadar enflasyon farkı zammı yapılacak?

Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 4253 liraya çıkarılmıştı. Ancak 5 ayda enflasyon yüzde 35.64 olarak gerçekleşirken 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 40.75 olmuştu. Enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle zorunlu hale gelen ara zam için işveren temsil eden TİSK yüzde 30'luk öneride bulunurken ağırlık kazanan 3 farklı senaryo bulunuyor. Bu senaryolara göre zam oranı yüzde 35-45 aralığında.

Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Şayet 5 aylık enflasyon dikkate alınarak yüzde 35'lik zam yapılırsa asgari ücret 5.741 lira olacak. Yılsonunda beklenen yüzde 70'lik enflasyonun yarısı dikkate alındığında da aynı rakam ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon beklentisi baz alınark yapılacak yüzde 40'lık zam ile bu rakam 5.954 lira olarak uygulanacak. Ancak bu rakama refah payı da eklenerek yüzde 45'lik bir zam da gündeme gelebilir. Bu durumda asgari ücret 6 bin barajını aşarak 6.166 liraya ulaşacak. Uzmanlar asgari ücrette 'enflasyon farkı'yla birlikte 'prim desteğini' de içeren karma bir formül uygulanacağını da belirtiyor. Nitekim dün Başkan Erdoğan'ın belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemin geliştirileceğini belirterek SGK primlerinde esneklik yapılarak zammın devlet tarafından da desteklenmesinin önünün açılabileceğinin sinyalini vermişti.

Asgari ücret temmuz zammı ne zaman açıklanacak?

Detaylarını bilahare açıklayacakları bu artışların şimdiden çalışanlara ve emeklilere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya geleceğini ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitireceklerini belirterek, "Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız." dedi.