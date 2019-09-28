Asgari ücret son dakika! Taşeron işçilere asgari ücret zammı ne zaman ve ne kadar verilecek?

Kadroya geçen belediye taşeron işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılacak. İlave tediye ödemeleri taşeron işçilere Ekim ve Nisan aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi yapılmakta. Bunun yanında 13 Arlık 2019 günü kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılırken belediye şirketleri bünyesinde çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yapılmamaktadır. Peki Kadrolu 4/D'li taşerona ikramiye ve ek ödeme ne zaman ve ne kadar yapılacak? Taşeron işçilere son dakika asgari ücret zammı ne zaman ve ne kadar verilecek?

Asgari ücret zammı kadroya geçen 4D taşeron belediye işçi ikramiye ek ödemeleri ne zaman? Taşeronlar için kesenin ağzı açıldı. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek. Bu bağlamda tediye ödemeleri, asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları sevindirecek. Taşeron işçilere son dakika asgari ücret, asgari ücret son dakika 2020, asgari ücret son dakika haberleri. İlkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta olup taşeron işçilerin sosyal haklarında belirtilmiştir. Bu arada Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

Kadrolu 4/D'li taşerona ikramiye ve ek ödeme ne zaman ve ne kadar yapılacak?

Belediye şirketleri bünyesine geçen taşeron işçilere 10 günlük ikramiye ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Toplu sözleşme görüşmelerinde alınan ve TİS metninde yer alan ikramiye maddesi şu şekilde; "İkramiye: İşçilere Ekim ve Nisan aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Belediye şirketleri bünyesindeki işçilere ikramiye ödemesi hesaplanırken işçilerin brüt maaşlarına bakılır ve buna göre ikramiye tutarı hesaplanır.

Taşerona asgari ücret zammı ne zaman ödencek?

Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Takvim'in haberine göre, hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20 vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek.Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek.

Asgari ücret zammı 2020 asgari ücret belli oldu mu?