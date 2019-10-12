Asgari ücret son dakika 2020 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret kaç liradır? İşçiye asgari ücretin altında maaş verilir mi? Asgari ücret hem bir kanuni yükümlülüktür hem de işçinin asgari seviyede hayatını idame ettirebilmesi için önem arz etmektedir. 2020’ye yaklaştığımız şu günlerde Ocak 2020’de yeni asgari ücret belli olmuş olacak. 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Son dakika asgari ücret haberleri milyonlarca çalışanlar tarafından yakından takip edilmekte. İşte asgari ücret son dakika haberleri.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücreti belirlerken, “Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulunduracağı” Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 7. maddesinde düzenlenmesine rağmen, maalesef bu ücretin geçim şartlarını karşılayabildiği söylenemez.

Yine Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11. maddesinde yer alan, “işverenin sorumluluğu” başlıklı maddeye göre, “İşçilere, komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.” Söz konusu düzenlemeden de açıkça görüleceği üzere, işverene, size verdiği katkı payı ile birlikte asgari ücret ödemesi yapmaktadır.

Asgari ücret kaç lira?

Asgari ücretin hem brüt hem de net olarak miktarını şu yazımda daha önce anlatmıştım. 2019 yılı için net asgari ücret 2.020,90 TL olup bunun altında bir maaş belirlenmesi ise mümkün değildir. Bu asgari ücretin brüt tutarı ise 2.558,40 TL’dir.

Asgari ücretin altında ücret maaş verilir mi?

İş Kanununun 102nci maddesine göre işçisine asgari ücretin altında ödeme yapan bir işverene; bu durumdaki her işçisi ve her ay için 125,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Örneğin 12 aydır çalışan bir işçisine asgari ücretin altında ücret ödeyen bir işveren, 125,00 × 12 = 1.500,00 TL idari para cezası ödeyecektir.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret alan çalışanlar 2020’de ne kadar zam yapılacağını araştırırken 2020’de asgari ücrete yüzde 15 enflasyon zammı olarak yapılacağı konuşuluyor. Yüzde 15 enflasyon zammı yapılması durumunda asgari ücrete 2020’de 280 TL zam yapılmış olunacak. Ancak asgari ücretin ne kadar olacağı Aralık ayında yapılacan olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplatıları sonucu netlik kazanacak.