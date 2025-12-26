Asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı: 28 bin 75 TL resmileşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Günlerdir süren pazarlıkların ve bekleyişin ardından çıkan karar, yeni yılın ücret baremini resmen belirlemiş oldu.

GÜNLÜK VE AYLIK RAKAMLAR NETLEŞTİ

Resmi Gazete’de yer alan tebliğe göre, asgari ücret günlük brüt 1101 TL olarak belirlendi. Çalışanın cebine girecek olan aylık net tutar ise 28 bin 75 TL olarak tescillendi. Komisyonun aldığı bu karar, herhangi bir itiraz süreci olmaksızın 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Kararda sadece işçi maaşları değil, işveren maliyetlerini hafifletmeye yönelik destekler de yer aldı. Buna göre:

"Asgari ücret desteğinin 2026 yılında da 1270 lira olarak sürdürülmesine karar verilmiştir. Destek kapsamında uygulanacak usul ve esaslar yeniden düzenlenecektir."

Bu hamleyle, 2026 yılında istihdamın korunması ve maliyet artışının dengelenmesi hedefleniyor. Yeni rakamlarla birlikte, Ocak ayından itibaren tüm maaş bordrolarında bu yeni düzenleme esas alınacak.