Asgari ücret Ocak 2019'dan itibaren 2 bin TL mi olacak?

Milyonlarca işçi Ocak 2019 itibariyle asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, asgari ücret belirlemek için işçilerin temsilen, hükümet ve işverenle sıkı bir pazarlık yapacak olan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” diyerek 2019 asgari ücretin taban fiyatını da açıklamış oldu. Peki Ocak 2019'dan sonra yeni asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret yıl başından sonra 2000 TL mi olacak?

Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019’da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor. Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak ediliyor. 2019 yılı için asgari ücret tartışmaları şimdiden başladı. Asgari ücretliler her alanda artan ürün fiyatları sonrasında şimdiden 2019’da asgari ücret ne kadar olacak ? sorusunun cevabını merak etmeye başlarken Türk-İş’ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.

TÜRK-İŞ'DEN 2019 ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ GELDİ

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın.” şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı.