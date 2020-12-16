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Ekonomi Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Ekonomi

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret belli oldu mu? Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Peki, asgari ücret belli oldu mu? | Asgari ücret tespit komisyonu toplantı yaptı mı? | Asgari ücret ne zaman belli olur?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:13:00 -
Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar olur? | Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ocak ayından itibaren yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi aralık ayında ‘Asgari ücret belli oldu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantı İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta yapıldı. Üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

Asgari ücret sonuncu ve dördüncü toplantının ardından açıklanacak.

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

 

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