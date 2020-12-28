Asgari ücret ne oldu? 2021 asgari ücret zam son dakika!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı belirlenecek.

Asgari ücret ne oldu?

2021 asgari ücret belli oldu. 2021 asgari ücret brüt 3577 TL asgari ücret net 2890 TL olarak açıkandı.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak. Türk-İŞ 2021 yılı asgari ücreti 3 bin TL’nin üzerinde olmalı derken, TÜİK bekar için asgari ücret 2.792,10 TL olmasını istedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da son asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde "3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir" açıklamasını yapmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hesaplamalarını sunmuştu. Buna göre TÜİK tarafından asgari ücret ağır iş kolu için 2.792,10 TL; orta iş kolu için 2.507,70 TL; hafif iş kolu için 2.339,10 TL olarak hesaplanmıştı. TÜİK'in yaptığı hesaplamalarda geçen yıla göre ortalama yüzde 20'lik artış olduğu görülmüştü.

AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti. İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.