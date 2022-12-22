Asgari ücret ne kadar oldu 2023?
Her yıl olduğu gibi bu sene de asgari ücret maratonu yakından takip edildi. Milyonların merakla beklediği zam oranı belli oldu. Peki, 2023 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücret net brüt ne kadar oldu?
Asgari ücret zam pazarlığı her sene olduğu gibi aralık ayında başladı. Milyonlar nefeslerini tuttu, maaşlara yapılan zam oranını beklemeye başladı.
Asgari ücret ne kadar oldu 2023?
2022 yılı ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Enflasyon sebebiyle ilk kez temmuz ayında milyonlara ek zam yapıldı. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam daha yapıldı. 2023 zammı içinse beklenen gün geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zam oranını açıklamadı. Asgari ücret net 8.500 TL olarak belirlendi.