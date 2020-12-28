Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret
Asgari ücret açıklaması son dakika | Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? | 2021 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?
Asgari ücret son dakika | Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Milyonların beklediği açıklama geldi. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını yaptı. Toplantının ardından belirlenen rakam açıklandı.
Asgari ücrete yüzde 21 zam yapıldı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.