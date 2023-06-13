Asgari ücret ne kadar olacak! Bomba rakam geldi

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, asgari ücrete ara zamda telaffuz edilen 4 ücret üzerinden artacak sigorta prim yükünü, brüt ücreti ve işveren maliyetlerini kalem kalem inceledi.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları öncesine 10 bin lira, 10 bin 500 lira, 11 bin lira ve 11 bin 500 liranın telaffuz edildiğini belirten Karabıyık, şu analizi yaptı:

“Örneğin ikinci altı ayda asgari ücretin net 10 bin 500 lira olarak belirlendiğini varsaydığımızda yüzde 23 oranındaki bu artış, çalışanın aylık net ücretinde 1.993 liralık yükselme sağlayacaktır. Toplam sigorta prim maliyeti 3.753 lira iken 4.632 liraya çıkıyor. İşveren maliyeti ise 12.259 liradan, 15.132 liraya çıkmış olacak. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim avantajı dikkate alındığında ise işveren maliyeti 14.514 lira olarak oluşacaktır.”



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