Asgari ücret ne kadar olacak 2020 tahmini | Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrette zam pazarlığı için son üç ay. Memur ve memur emeklisine yapılan zamlardan sonra asgari ücretle çalışan vatandaşlar 2020 yılında yapılacak zammı merak etmeye başladı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

2020 yılında asgari ücrete zam yapılacak. Ancak bu zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 asgari ücret ve AGİ zammı için görüşmeler aralık ayında yapılacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrte zam oranları daha şimdiden araştırılmaya başlandı. Asgari ücretin 2225-2500 TL arasında olması beklenmekte.

Asgari ücret yasal kesintileri ne kadar?

2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olanları güncellenmişti. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor. Bu nedenle 2 bin 155 lira alan evli ve 3 çocuklu asgari ücretli bir üst vergi dilimine girmekte.

Asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri (01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret 2.558,00 TL

Kesintiler Toplamı 729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,59 TL

Bir günlük asgari ücret ne kadar?

2019 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL, aylık net 2.020,90 TL, günlük brüt 85,28 TL olarak belirlendi.