Asgari ücret ne kadar kesinti var? Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı?

Asgari ücret zammı haberi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmelerine devam ediyor. Komisyon asgari ücret için ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil eden hem Türk-İş hem de TİSK, asgari ücret üzerinden alınan vergilerin kaldırılmasını talep ediyor.

TİSK'ten yapılan açıklamada, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ucret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanılırken HAK-İŞ’den yapılan açıklamada ise “Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz." denildi.

Asgari ücret ne kadar kesinti var?

2020 AGİ ve asgari ücretin brüt ve net tutarları geçtiğimiz yıl aralık ayının son haftası açıklanmıştı. Asgari ücretle çalışan bir işçi, vergi ve kesintiler dahil aylık olarak eline net 2.324,71 Lirasıdır. Bu tutarın içerisinden %14’lük SGK primi kesintisi olan 412,02 TL, %1 İşsizlik sigorta primi olan 29,43 TL, 154,50 TL olan gelir vergisi, 22,34 TL olan damga v olan damga vergisi kapsamında 618,29 TL v ergisi kapsamında 618,29 TL vergi alınmaktadır ergi alınmaktadır. Böylece bir işçinin cebine giren aylık asgari ücret tutarı net 2,324 liradır.

Asgari ücret vergi kesintileri ne kadar?

Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı?

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret ve AGİ tutarı için görüşmeler devam ediyor. Aralık ayının son haftasında 2021 yılı asgari ücret ve AGİ tutarı açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl asgari ücret zammı için hangi kararın alındığını açıklayacak. Yine bu açıklamada asgari ücret üzerinden alının vergilerin kaldırıp kaldırılmayacağı da netlik kazanmış olacak.