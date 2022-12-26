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Ekonomi Asgari ücret masasında olmayan Türk-İş'ten şok karar: Bu olmazsa halkı meydanlara çağıracağız
Ekonomi

Asgari ücret masasında olmayan Türk-İş'ten şok karar: Bu olmazsa halkı meydanlara çağıracağız

Asgari ücretin duyurulduğu masada yer almayan Türk-İş'ten yeni açıklama geldi. Türk-İş Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretten memnun olmadıklarını ve vergi düzenlemesine mutlaka ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 09:19:00 -
Asgari ücret masasında olmayan Türk-İş'ten şok karar: Bu olmazsa halkı meydanlara çağıracağız

2023 yılı için asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 54.54'lük bir artışla 8 bin 506 TL olarak duyurulmuştu. Asgari ücret belirlenirken 9 bin TL teklifte bulunan komisyonda işçi tarafının temsilcisi Türk-İş masada yer alamamıştı. Türk-İş'ten yeni açıklama geldi. Türk-İş Sekreteri Pevrul Kavlak, "Asgari ücret içimize sinmedi, masadan kalktık. Vergi için meydanlara çağıracağız" dedi.

Sendikasının Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kavlak şunları söyledi:

"Hatırlayın, hem Türk-İş'te düzenlediğim basın toplantısında hem de son dönemde gerçekleştirdiğimiz şube genel kurullarında bir şey söylemiştim. Demiştim ki biz asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Olmazsa, hiç kuşkunuz olmasın o masadan kalkacağız. İşte değerli arkadaşlarım, gelinen durumda o rakam bizim içimize sinmedi. Biz de işçi sınıfına, asgari ücretlilere, umutlarını bize bağlamış, alın terini bize emanet etmiş milyonların omuzumuza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık. Emekçilerin derdine derman olmayan, onları yoksullukla buluşturan böyle bir rakamın altına imza atmadık.

O masada hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranları ile ilgili değişiklik de talep ettik. 'Bu adaletsizliği giderin, yeter artık canımıza tak etti' dedik. Bugün Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü var. Yılın başında aldığımız net ücret, vergi kesintileri nedeni ile ilerleyen aylarda giderek azalıyor. Her geçen yıl bizim ücretlerimizden eksiliyor. Eskiden ücretliler sabit gelirli olarak anılırdı. Bugün bu vergi sistemi ile artık biz azalan gelirliyiz.

İşte o masada bunların mücadelesini vermeye gayret ettik. Konuyu kamuoyunun gündemine taşıdık. O da yetmedi Türk-İş olarak bu konuda düzenleme yapılmasını talep eden bir mektup kaleme aldık. Tüm siyasi parti liderlerine, TBMM'ye, Plan Bütçe Komisyonu'na, ilgili herkese gönderdik. Bu çabalarımız bununla sınırlı kalmayacak, bunu herkes bilsin. Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız, ilgili herkese gideceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar da yetmezse ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi meydanlara çağıracağız. İki gün önce, bir televizyon kanalında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada, bu konu ile ilgili olarak işçilerin lehine bir çalışma yapılacağını söyledi. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve bu konuda kendisine her türlü desteği de vereceğiz. Eskişehir'den, buradan ilan ediyorum. Yeter ki biz yılın başında ocak ayında aldığımızı aralıkta da alalım. Ücret kaybına sebep olmasın."

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Yorumlar

bAYRAM

Bunların Amacı işçi Haklarını savunmak değil.. TASMALARINI TUTANLARINDIŞARIDAN ALDIKLARI TALİMATLA ÜLKEDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAK...

kontenjanı kaptınmı

ilk önce 7 800 TL lerden bahsediyorun reis kalktı 8500 yaptı ne olduysa ondan sonra oldu sana sonradan birileri nasıl bir tampon atıp üfleyip şişirdi geçmişte olduğu gibi bütün sendika ağaları chpkk da yerini aldı önümüz seçim kontenjanı ayırdılarmı
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