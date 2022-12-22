  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret masasında bulunmayan Türk-İş'ten flaş açıklama!
Ekonomi

Asgari ücret masasında bulunmayan Türk-İş'ten flaş açıklama!

Asgari ücretin 9 bin lira olmaması halinde masada yer almayacaklarını duyuran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakamı ilan ettiği masada bulunmayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan yazılı bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 14:49:00 -
Asgari ücret masasında bulunmayan Türk-İş'ten flaş açıklama!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirledi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin 9 bin TL olmasını talep eden Türk-İş, pazarlık masasından kalkmıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimi adına görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır.

Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle “çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir” elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi.

Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı.

Anayasada asgari ücretin tespitinde “çalışanların geçim şartları” göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret -bir kez daha- pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır. ”

Milyonlar kilitlendi! Asgari ücret bugün belli oluyor
Milyonlar kilitlendi! Asgari ücret bugün belli oluyor

Ekonomi

Milyonlar kilitlendi! Asgari ücret bugün belli oluyor

'Bir duyum aldım' dedi! Yeni asgari ücreti duyurdu... Bu rakam çok tartışılır
'Bir duyum aldım' dedi! Yeni asgari ücreti duyurdu... Bu rakam çok tartışılır

Ekonomi

'Bir duyum aldım' dedi! Yeni asgari ücreti duyurdu... Bu rakam çok tartışılır

Bakan Vedat Bilgin duyurdu! Asgari ücreti birazdan açıklayacağız
Bakan Vedat Bilgin duyurdu! Asgari ücreti birazdan açıklayacağız

Ekonomi

Bakan Vedat Bilgin duyurdu! Asgari ücreti birazdan açıklayacağız

Asgari ücret ne kadar oldu 2023?
Asgari ücret ne kadar oldu 2023?

Ekonomi

Asgari ücret ne kadar oldu 2023?

2023 yılı asgari ücret rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı
2023 yılı asgari ücret rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

Ekonomi

2023 yılı asgari ücret rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

Asgari ücreti tutturan profesörden emekli ve memur maaşı tahmini
Asgari ücreti tutturan profesörden emekli ve memur maaşı tahmini

Ekonomi

Asgari ücreti tutturan profesörden emekli ve memur maaşı tahmini

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23