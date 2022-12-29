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Gündem Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Gündem

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 01:47:00 -
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı. Buna göre, temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre ise yüzde 100 artış yapılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işverenlere sağlanan Asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.

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