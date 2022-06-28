Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Çalışma bu hafta sonuna gelmeden tamamlanacak. NATO zirvesinden sonra kararı millete duyuracağız” dedi.

Asgari ücret kararı hangi gün açıklanacak? Asgari ücret komisyonu hangi gün toplanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.