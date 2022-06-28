  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret kararı hangi gün açıklanacak? Asgari ücret komisyonu hangi gün toplanacak?
Ekonomi

Asgari ücret kararı hangi gün açıklanacak? Asgari ücret komisyonu hangi gün toplanacak?

Milyonların merak ettiği asgari ücret ek zammı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışanlara verdiği zam müjdesinin ardından detayların ne zaman belli olacağı araştırılıyor. Peki, asgari ücret zammı hangi gün açıklanacak? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-28 13:03:00 -
Asgari ücret kararı hangi gün açıklanacak? Asgari ücret komisyonu hangi gün toplanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Çalışma bu hafta sonuna gelmeden tamamlanacak. NATO zirvesinden sonra kararı millete duyuracağız” dedi.

Asgari ücret kararı hangi gün açıklanacak? Asgari ücret komisyonu hangi gün toplanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23