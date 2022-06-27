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Ekonomi Asgari ücret kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan son durum
Ekonomi

Asgari ücret kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan son durum

Merakla beklenen kabine toplantısı 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücretle ilgili karar çıktı mı? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak son durum

Yeniakit Publisher
2022-06-27 20:17:00 -
Asgari ücret kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan son durum

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Saat 15.30 sularında başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19.45 gibi açıklamalarına başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili konuştu mu?

Asgari ücret kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir müddet daha enflasyonun yükünü sırtlayacağız. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023'ün şubat mart aylarında enflasyonu daha aşağıya çekmiş olacağız. Kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Çalışma bu hafta sonuna gelmeden tamamlanacak. NATO zirvesinden sonra kararı millete duyuracağız” dedi.

 

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