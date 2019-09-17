Asgari ücret ilave AGİ desteği ne kadar? 2020 asgari ücret zammıyla AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret son dakika haberleri merak edilirken, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret zammı ne zaman? soruları milyonlarca çalışan tarafından araştırılmakta. Asgari ücret 2018’de 1603 TL olmuştu. 2019 asgari ücret yüzde 25 artışla net 2020 TL olmuştu. Asgari ücret AGİ ise Bekar 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL olmuştu. Peki 2020 asgari ücret zammıyla AGİ ne kadar olacak? Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Ocak asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2020'de asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret son dakika 2020 haberleri merak ediliyor. Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL’ye, net ücret de 2 bin 20 TL’ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor. Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

2019 yılı asgari ücret tutarı şu şekilde;

Brüt Ücret 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL

Gelir Vergisi 326,20 TL

Damga Vergisi 19,42 TL

Kesintiler Toplamı 729,38 T

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL

Net asgari ücret (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

Asgari ücret AGİ ne kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ’den kimler yararlanamaz?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar. Asgari ücret ne kadar olacak 2020 Asgari ücret son dakika. 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

2020 asgari ücret ne kadar olacak?

2020 asgari ücret zammıya birlikte AGİ fiyatları da zamlanacak. Milyonlarca çalışan 2020 AGİ’nin ne kadar olacağını merak ediyor. 2020 asgari ücretin 2250-2500 arasında olması bekleniyor.