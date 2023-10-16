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Ekonomi Asgari ücret için yeni komisyon kuruluyor!
Ekonomi

Asgari ücret için yeni komisyon kuruluyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:47:00 -
Asgari ücret için yeni komisyon kuruluyor!

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kurulacağını belirtti.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kurulacağını belirtti.

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Atalay'ın bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Zannediyorum 20 Kasım'dan sonra komisyonu kurarız. 'Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmuyoruz' diye zaman zaman söylüyorum. Asgari ücreti göreve geldiğimden beri 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. Buna rağmen 8 milyon işçi, bizim bünyemiz, ailemizin bir parçasıymış gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız. O komisyon; ne olacağını, ne geleceğini belli edecek.

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