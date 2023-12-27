Asgari ücret için kritik gün! Kabine toplanıyor! Erdoğan asgari ücreti bugün açıklayacak iddiası

7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunun 3. toplantısı için tarih henüz belli olmazken, bugün asgari ücretle ilgili iki kritik toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşmesi bekleniyor. Kabine toplantısında da ana gündem maddesi asgari ücret olacak.