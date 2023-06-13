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Ekonomi Asgari ücret için bomba rakam! Duyan şok oldu
Ekonomi

Asgari ücret için bomba rakam! Duyan şok oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-13 14:50:00 -
Asgari ücret için bomba rakam! Duyan şok oldu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ara zammına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Enflasyondaki dalgalanmaları hesaplayarak tahminde bulunan Erdursun, "Asgari ücret tahminim 12 bin TL" dedi.

tv100'de yayınlanan 10'dan 12'ye programına Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuk oldu. Asgari ücret ara zammına dair ilginç açıklamalarda bulunan Erdursun, "Asgari ücret artışına karşı çıkan da çok kişi var ama asgari ücret artışına karşı çıkmak için enflasyonun düşük olması lazım, enflasyon yüksekse artışlara da karşı çıkarsak insanlar zorunlu ihtiyaçlarını da karşılayamazlar. 2015-2022 arası asgari ücrete sadece ocak ayında 1 kez zam yapıldı, 2022’de tekrar 2 kere zam yapılmaya başlandı. Bu bir ara zam değil çünkü 6 ayda bir memura emekliye enflasyon farkı veriliyor bunu da öyle değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

"Asgari ücret 12 bin TL olur"

Erdursun asgari ücret zam beklentisinin yüzde 40 olduğunu söyledi. Erdursun, "İşverenlerin kafasındaki rakam 10 bin 500 TL, hükümetin yetkilileri Çalışma Bakanına pazarlığı sen yap derse, o da 11 bin TL’de anlaşır, açıklamayı da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapacaksa asgari ücret 12 bin TL olur. Asgari ücrete de yaklaşık yüzde 40 zam yapılır." şeklinde konuştu.

Emekli ikramiyelerine ilişkin düşüncelerini söyleyen Erdursun, " Ben zam olacağını düşünmüyorum. Emekli ikramiyesi 2 bin TL'de kalacak." dedi.

 
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