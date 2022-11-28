Asgari ücret için beklenmedik tahmin! 'Enflasyona sebep olur' dedi duyurdu: O rakama yükselecek

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Şu an asgari ücret 5 bin 500 TL ise, yüzde 40’lık artışla 7 bin 700 TL seviyesinde olur. Yüzde 45 artışla 7 bin 975 TL olur. Yüzde 50’lik bir artış ile 8 bin 250 TL olur.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın ayakları yere basan ifadesi aslında tam bu hesaplamayı kapsamaktadır. Piyasada 9 bin 500-10 bin gibi rakamlar hayatın olağan akışına aykırı olduğu için Vedat Bilgin’in söylediği gibi enflasyonu tetikleyici bir ücret düzeyi olur.

O yüzden gerçekçi bir yaklaşımla ve piyasanın şu anda kabul etmiş olduğu rakamlarla asgari ücret 8 bin lira ile 8 bin 250 lira arasında olacaktır. Fazlası enflasyona sebebiyet verir. Bu rakamlardan azı da ücretlileri enflasyon karşısında ezdirmiş olur. Ama tabi ki burada asıl tespit edilecek kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek.