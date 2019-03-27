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Asgari ücret emekli maaşı ne kadar oldu | Son dakika emekli zam haberleri

Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. 2019 yılının başlaması ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam oranları açıklandı. 2019 emekli maaşları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. 2019 Asgari ücret zammı sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret emekli maaşı ne kadar oldu. İşte 2019 emekli maaşları...

27 Mart 2019 Çarşamba 13:25
Asgari ücret emekli maaşı ne kadar oldu | Son dakika emekli zam haberleri

Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. 2019 yılının başlaması ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam oranları açıklandı. 2019 emekli maaşları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. 2019 Asgari ücret zammı sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret emekli maaşı ne kadar oldu. İşte 2019 emekli maaşları...

2019 Asgari ücret zammı, 2.020 TL olduktan sonra asgari ücretin üzerinden emekli maaşı üzerine ekonomi uzmanlarından açıklamalar geldi. Türkiye'de 12 milyon emekli bulunurken, asgari ücret son duruma göre emekli olan vatandaşlar ne kadar zam alabilecek?

2019 emekli maaşı zam oranı

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR’luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

İşçi-esnaf-memur 2018 emekli maaşı

Geçen sene (2018) maaşları üzerinden; En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL. En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL. En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL. En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL. En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL

Emekli maaşı hesaplama

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı hesaplama sistemini kendi sitesinde hizmete açtı. Emekli maaşı hesaplama üzerinden kişinin alacağı para sorgulanabiliyor. Emekle maaşı sorgulamak için TIKLAYINIZ.

Emekli maaşı ne kadar oldu? 

Emeklilerin 2019 yılı ocak ayı zamlı maaşı açıklanan memur maaş katsayısının ve zam oranının ardından belli oldu. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri her ay hem net maaşlarını hem de bunun yüzde 4’ü tutarında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Ocak 2019 itibari ile zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam

ise 10.70 oldu.

– Bağ-Kur Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 TL

– Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 TL

– Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 TL

İşsizlik maaşı 2019 yılında ne kadar oldu?

Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

2019 zamlı maaşlar ne kadar oldu?

Enflasyonun bugünkü seyri baz alırak yapılan tahminlere göre 2019 yılında memur maaşları şöyle olacak: Üniversite mezunu memur (9/1 derece) mevcut maaşı : 3387 lira

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 3764 lira olacak.

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa maaş 3753 lira olacak.

 

Hemşire (üniversite mezunu derece 5/1 ) mevcut maaşı : 4124 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 4583 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 4569 TL

 

Uzman doktor (1/4 derece) mevcut maaşı : 6568 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 7300 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 7277 TL

 

Polis (8/1 derece) mevcut maaşı : 4823 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 5360 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 5344 TL

 

Öğretmen (derece 1/4) mevcut maaşı : 4247 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 4720 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 4706 TL

 

Teknikyen (Lise mezunu 11/1 derece) mevcut maaşı 3527 lira

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 3920 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 3908 TL

 

Vaiz (1/4 derece) mevcut maaşı : 4415 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 4907 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 4892 TL

 

Araştırma görevlisi (7/1 derece) mevcut maaşı : 5347 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 5943 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 5924 TL

 

Avukat (1/4 derece) mevcut maaşı : 5377 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 5976 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 5958 TL

 

Başkomiser (3/1 derece) mevcut maaşı : 5516 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 6130 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 6112 TL

 

Şube müdürü (üniversite mezunu 1/4 derece mevcut maaşı : 559 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 6134 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 6115 TL

 

Mühendis (1/4 derece) mevcut maaşı : 5634 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 6262 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 6242 TL

 

Profesör (1/4 derece) mevcut maaşı : 9089 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 10102 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 10071 TL

 

Kaymakam (1. sınıf 1/4 derece) mevcut maaşı : 9651 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 10.726 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 10.693 TL

 

Genel müdür (1/4 derece) mevcut maaşı :10.507 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 11.677 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 11.642 TL

 

Müsteşar (1/4 derece) mevcut maaşı : 11.978 TL

Yüzde 11.14 oranında zam alırsa maaşı : 13.312 TL

Fark ocak ayında yüzde 6.30 oranında olursa : 13.272 TL

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:25
  1. Asgari ücret emekli maaşı ne kadar oldu
  2. Emekli maaşı ne kadar oldu?
  3. En düşük emekli maaşı ne kadar?
  4. 2019 zamlı maaşlar ne kadar oldu?
  5. İşsizlik maaşı 2019 yılında ne kadar oldu?
  6. Asgari ücret emekli maaşı ne kadar 2019
  7. Asgari ücret emekli maaşı ne kadar olacak
  8. Asgari ücret emekli maaşı ne kadar alınır
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