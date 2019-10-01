Asgari ücret düşecek mi? Evli ve çocuk sayısına göre asgari ücret kesintisi ne kadar?

Asgari ücret son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2020’ye girmeye aylar kalırken, Ocakta asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının yanında Asgari ücretle çalışanların maaşı düşecek mi? Sorusu sorulmakta. asgari ücret üzerinden alınan vergide dilimin artmasından dolayı maaşlarda kesinti söz konusu. Peki asgari ücret kesintisi ne kadar? Evli ve çocuk sayısına göre asgari ücret kesintisi ne kadar?

Türkiye'de ücretler, gelire göre artan oranlarda vergilendiriliyor. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, 2019 yılında 18 bin liraya kadar olan ücret gelirlerinde yüzde 15; 18-40 bin lira arasındaki ücret gelirlerinde yüzde 20; 40-148 bin lira arasındaki ücret gelirlerinde yüzde 27; 148 bin lirayı aşan ücret gelirlerinde ise yüzde 35 oranında vergi uygulanıyor. Gelir vergisinde bu yıl dilim artışı yapılması durumunda ocak ayından itibaren evli ve eşi çalışmayan, 3 çocuklu bir asgari ücret çalışanı 2 bin 155 TL ücret alırken, vergi dilimindeki artış sonrası ise 2 bin 046 TL’ye kadar bir azalış meydana gelecek bu noktada etkilenecek olan kesim asgari ücret indiriminden yararlanma durumuna göre değişiyor.

Net asgari ücret bu yıl için 2.020.91 TL olarak biliniyor. Ancak, bu ücretin içinde, bekar asgari ücretliler için ödenen aylık 191.88 TL tutarındaki asgari geçim indirimi (AGİ) de yer alıyor. Dolayısıyla, 2019 yılı için gerçekte net asgari ücret 1.829.03 TL'dir. AGİ ile birlikte ele geçen net ücret 2 bin 20.91 TL oluyor. Her yıl aralık ayında ilan edilen asgari ücret, bekar ve çocuksuz işçiler için hesaplanan AGİ tutarı eklenmiş rakamlardan oluşuyor. Gelir vergisi dilimindeki artış, çocuk sayısı fazla olan çalışanları daha çok etkiliyor.

Eşi çalışmayan 3 çocuklu bir asgari ücretlinin maaşı 2 bin 46 TL'ye düşecek

Eşi çalışmayan 3 çocuklu bir asgari ücretli ocak ayından bu yana AGİ ile birlikte net 2 bin 155 TL ücret alıyordu. Söz konusu işçinin net ücreti bu ay 2 bin 76 TL'ye, gelecek aydan itibaren de yıl sonuna kadar 2 bin 46 TL'ye düşecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin ocaktan beri 2 bin 116 TL olan net ücreti de bu ay 2 bin 38 TL'ye, ekimden itibaren de 2 bin 20 TL'ye gerileyecek. Kamuoyunda, asgari ücretle çalışan ve eşi çalışmayan üç çocuklu işçiden vergi alınmadığı biliniyor. Bu durum, 2019 yılı için ilk sekiz aylık dönemde geçerli. Eylül ayından itibaren ise üç çocuklu ve iki çocuklu asgari ücretli işçi vergi ödemeye başlıyor. Dolayısıyla, 2 ve 3 çocuklu işçilerin net ücretleri eylül ayında 78.59 lira azalıyor. Ekim ayında ise eylül ayına göre 2 çocuklu işçinin 17.35 lira, 3 çocuklu işçinin de 30.15 lira kaybı olacak. Gelir vergisi dilimindeki artış dolayısıyla, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin yıllık kaybı 405 TL, 2 çocuklu işçinin 366 TL, 1 çocuklu işçinin de 268 TL oluyor. Eşi çalışan 4 çocuklu işçinin yıllık kaybı ise 405 TL'ye ulaşıyor.