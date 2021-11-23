Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zam oranının aralık ayının ilk iki haftasında belli olacağını duyurdu. İşverenler ise 75 liralık asgari ücret desteğinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Asgari ücret desteği nedir? 75 lira asgari ücret desteği nedir?

28 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yer alan torba yasaya göre, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği verilmeye başlanmıştı. Bu destek Finansman İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyordu. Bakan Bilgin bu konu içinse, "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.