Asgari ücretin belirlenmesi için bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un önderliğinde ilk toplantı gerçekleşmişti. Milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi, toplantı sonrası yeni rakamların açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. 2020 yılı itibarıyla asgari ücret net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret bugün açıklanır mı?

Asgari ücret bugün belli olacak mı?

Bugün saat 10:00 itibarıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplamda 4 asgari ücret toplantısı düzenleyecek ve 2021 yılı için mevcut asgari ücret, toplantıların ardından belli olacak.