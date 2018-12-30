Asgari ücret bereketiyle yansıyacak

Ekonomi Servisi

1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek olan asgari ücret, brüt 2 bin 558 liraya yükseldi. Çalışanın net olarak ele geçen rakam ise 2 bin 20 lira olacak. Bu rakam bekâr bir asgari ücretli için geçerli. Asgari geçim indirimi tutarı farklılaştıkça net asgari ücret tutarı artıyor. Evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli için rakam 2 bin 58 lira iken evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli net 2 bin 116 lira ücret alacak. Bu durum bazı kalemlere de yansıyacak.

İşverene 12 ay destek

Eline net 2 bin 20 lira geçen asgari ücretlinin işverene maliyeti 3 bin 6 lira olurken, işverenler için geçen yıl da uygulanan asgari ücret desteği 2019’da da sürecek. Bu tutar 2019’da 500 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler için 101 lira, 500’ün altı işçisi olan işverenler için ise 150 lira olacak.

Prim miktarı değişti

SGK’ya bildirilen en düşük ve en yüksek tutar yeni yılla birlikte değişecek. Prime esas kazanç tabanı brüt asgari ücret rakamı olan 2 bin 558,4 lira iken, vatandaşlar arasında ‘en yüksekten sigortaya bildirim rakamı’ olarak ifade edilen tutar da 19 bin 185 liraya yükseldi. Asgari ücretin artması 4B’lilerin ödeyeceği prim miktarlarını da artırdı. Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmasında bulunacaklar da 1 Ocak itibarıyla daha yüksek borçlanma tutarları ödeyecek. Günlük en düşük borçlanma rakamı 27.2 lira olacak.

En düşük işsizlik maaşı 2 bin 39 tl

2019 için işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2 bin 39 lira olacak. 2019’da asgari ücret artınca gelir testi sınırı da artıyor. 2019’da yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 852,8 liranın altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek.

Üst limit yükseliyor

Asgari ücretin artışı BES’ten ödenen devlet katkısının yıllık üst limitine de yansıdı. Yüzde 25 olan devlet katkısının yıllık tutarı 2019 yılı için 7 bin 675 lirayı geçemeyecek. Bu da 1 bin 586 liralık artış demek.

2019’da 65 yaş aylığına başvuran kişiler için gelir sınırı 609.6 lira olarak uygulanacak. Dolayısıyla 2018’de gelir sınırına takılanlar yeni yılda tekrar başvurarak gelir sınırındaki yükselme nedeniyle 65 yaş aylığı alabilir hale gelebilecek.