Asgari ücret 2021 | Aralık ayıyla birlikte milyonlarca kişi ‘Asgari ücret ne kadar oldu?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi asgari ücret aralık ayında gerçekleştirilen toplantılar sonunda belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Peki, asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret belli mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yaptı. Yeni asgari ücretinin belli olacağı toplantı ise aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantının gün ve saati henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

Milyonlarca kişi asgari ücret tahminlerini de merak ediyor. TÜİK 2021 için bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.