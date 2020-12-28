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Ekonomi Asgari ücret bekar çocuksuz için ne kadar? AGİ ne kadar oldu?
Ekonomi

Asgari ücret bekar çocuksuz için ne kadar? AGİ ne kadar oldu?

AGİ ne kadar zamlandı? Asgari ücret son dakika haberi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre 2021 yılı için uygulacak asgari ücrete yüzde 21 zam yapılarak asgari ücret bekar bir işçi için net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret bekar çocuksuz için ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:47:00 - 2020-12-28 11:59:33
Asgari ücret bekar çocuksuz için ne kadar? AGİ ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi, milyonların beklediği açıklama geldi. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bekar bir işçi için net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bu yıl asgari ücrete yüzde 21 oranında zam yapılmış olundu. Geçtiğimiz yıl yüzde 15.03 oranında zam yapılmıştı. 

2021 asgari ücret net brüt ne kadar?

2021 asgari ücret belli oldu. 2021 asgari ücret brüt 3577 TL asgari ücret net 2890 TL olarak açıklandı.  Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,162 TL                                

Evli eşi çalışmayan  321,97 TL           

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL              

Evli eşi çalışan 1 çocuklu  308,55 TL      

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80       

Evli eşi çalışan 3 çocuklu  402,47 TL      

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL      

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

 

 

İşçi kesimi asgari ücret zammını az buldu

Komisyonda işçi kesiminin temsil eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz. Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır." dedi.

İşveren 2021 yılı asgari ücret zammından memnun

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Zorlu bir süreci tecrübe ettik. Bu durum en başla çalışan kesim, işçiler için zor aynı zamanda işveren için de zor. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücrete karar verilmiş oldu" dedi.

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