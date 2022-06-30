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Ekonomi Asgari ücret artışında ikinci toplantı sona erdi! Net karar yarın açıklanacak!
Ekonomi

Asgari ücret artışında ikinci toplantı sona erdi! Net karar yarın açıklanacak!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücrette ara zammı görüştüğü ikinci toplantı sonra erdi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, kendilerinin 6 bin 391 lira talebini hatırlattıklarını belirtirken net kararın yarın açıklanacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 17:39:00 - 2022-06-30 18:35:30
Asgari ücret artışında ikinci toplantı sona erdi! Net karar yarın açıklanacak!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrette ara zammı görüştüğü ikinci toplantı sona erdi. TÜRK-İŞ, 6 bin 391 lira talebini iletirken, net kararın yarın açıklanacağı belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ikincisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda tamamlandı. Toplantı saat 15.30'da başladı, yaklaşık 2 saatin ardından sona erdi. Toplantı sonunda, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat konuştu.

‘6 bin 391 lira’ olsun talebi

Enflasyon oranı nedeniyle asgari ücrette değişime gidildiğini aktaran Irgat, net bir rakam açıklanmadığını dile getirdi. Irgat, kendilerinin ise 6 bin 391 lira talebini hatırlattıklarını belirtti.

Yarın bir toplantı daha olacak

Yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini belirten Irgat, son rakamın yarın açıklanacağını dile getirdi. Asgari ücrete yapılacak ara zammın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Şu anda 4 bin 253 lira

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde…

Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

 

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