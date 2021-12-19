Merakla beklenen asgari ücret zam oranı geçtiğimiz günlerde açıkladı. Asgari ücret zammının ardından bu kez gündeme AGİ’nin kimlere ödenip kimlere ödenmeyeceği konusu geldi. Peki, AGİ kaldırıldı mı?

Asgari ücret alan AGİ alacak mı? Asgari ücretli çalışana AGİ var mı yok mu?

Son gelişmelerin ardından artık asgari ücretli çalışanlardan, vergi kesintisi yapılmayacak. Bu sebeple asgari ücretliler AGİ alamayacak. Torba yasaya göre, asgari ücretin üzerinde çalışanlar ise vergi muafiyetinin dışında kaldıkları için AGİ'den yararlanmayı sürdürecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 7'de yayımlanan bir programda konuşan Bakan Bilgin, "Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir” dedi.